شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يرأس لجنتي اختبارات الوظائف القيادية بالديوان العام ومديرية الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، لجنتي اختبار تجديد شغل وظيفتي مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ بالديوان العام، والإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية.

وبحسب بيان، أكد المحافظ أن معايير الاختبار تضمنت قياس مدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، وكذلك اختبار السمات الشخصية، ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقديم عرض للإنجازات التي حققها، والمؤهلات الحاصل عليها ومدى الإلمام بالقواعد العامة للحاسب الألي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

حضر الاختبارات المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، وخالد إمام، مدير مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عبده، مدير عام إدارة الموارد البشرية بالديوان العام.