شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لافتتاحه.. محافظ المنوفية يتفقد تجهيزات مبنى الطوارئ بالمستشفى التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأعمال والتجهيزات النهائية لمبنى الطوارى الجديد بمسشتفى شبين الكوم التعليمي، بتكلفة إجمالية تقدر بما يقرب من (300) مليون جنيه، حيث تابع التجهيزات بقسم الإستقبال وغرف الأشعة المقطعية وغيرها من الأقسام الأخرى، تمهيدًا لافتتاح المبنى في أقرب وقت، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مبنى الطوارئ الجديد يعد صرحًا طبيًا وإضافة متميزة للمنظومة الصحية على أرض المحافظة لخدمة الأهالي، مؤكدًا حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للإرتقاء بالمنظومة الطبية.

وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم برفع المستوى العام للنظافة أمام المستشفى والمنطقة المحيطة به، كما وجه المستشار الهندسي للمحافظة بسرعة الإنتهاء من زراعة الأعمدة الديكورية وتركيب بلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطى بالشوارع المؤدية للمستشفى للإرتقاء بمستوي البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويضم مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمي 230 سريرًا و7 طوابق بها أقسام للأشعة والتعقيم واستقبال طوارئ وعيادات «باطنة – أطفال – عظام» وغرف عمليات وعناية مركزة وغيرها من الأقسام الطبية والمجهزة على أحدث النظم الطبية الحديثة.