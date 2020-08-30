شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط ومدير الأمن يترأسان اجتماعًا لتكثيف حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعاً موسعاً، بديوان عام المحافظة، بمشاركة اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، للتشديد على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء، ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة وإزالتها فورا وتحرير محاضر «جنح طوارئ» وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى، سكرتير عام المحافظة، والمهندس مبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد، والمهندسة إيمان على محمود، مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعية بالمحافظة وسيد عبدالله، مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة وشريف دياب، مسؤول ملف إزالة التعديات ورؤساء المراكز والأحياء، ومديرو الإدارات الهندسية ومسؤولو الرى وحماية النيل.

واستعرض محافظ أسيوط توجيهات القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة للتعديات ومخالفات البناء بجميع القرى والمراكز والتصدي بكل قوة وحسم لجميع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء غير المخطط للحفاظ على حق الدولة والمواطنين والمضى قدماً في ملفى التصالح والتقنين وبحث سبل تذليل العقبات والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح 25 % للمتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل، تسهيلاً على المواطنين في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، فضلا عن استعراض جهود منظومة التقنين لوضع اليد على أراضى أملاك الدولة.

ووجه محافظ أسيوط جميع القيادات التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لشن حملات إزالة لتشمل جميع القرى والمراكز وتستهدف جميع مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح والتعديات على أراضى أملاك الدولة التي لم تستوف شروط التقنين أو لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين وجميع التعديات على الأراضى الزراعية، مطالبا بتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، لافتاً إلى أهمية ملف التصالح الذي سيؤدى إلى ضبط منظومة التنمية العمرانية وتقليل حجم العشوائيات والإزالات والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن والأحياء.

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