شكرا لقرائتكم خبر عن يهدر المياه في غسل السيارات ورش الشارع.. تغريم تاجر سيارات 10 آلاف جنيه في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس حي أول الزقازيق، بتحصيل غرامة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه، من صاحب معرض سيارات بمدينة الزقازيق، لقيامة باستخدام المياه في غسيل السيارات ورش الشارع، ما يتسبب في تلف الأسفلت ويعد إهداراً للمياه ومخالفة للقانون.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد عدد من شوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على مستوى النظافة بالشوارع، وانتظام حركة المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، حيث تلاحظ له معرض للسيارات يقوم العاملون فيه برش الشارع بالمياه أمام المركز، ما يعد مخالفة للقانون، ليأمر رئيس الحي بتحرير محضر مخالفة وتحصيل قيمة الغرامة طبقاً للقانون.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ترشيد استخدام المياه، وعدم الاستخدام المفرط للمياه وحظر إهدارها بكافة صورها، وفرض غرامات مالية على المخالفين طبقًا للقانون.