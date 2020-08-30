شكرا لقرائتكم خبر عن «ملوك الشمس» يختتم المؤتمر الصحفي بـ«رحلة سائح في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض المؤتمر الصحفي لمعرض ملوك الشمس، اليوم، فيلم تسجيلي عن أعمال البعثة التشيكية بمنطقة أبوصير، وفيلم «رحلة سائح في مصر».

والمؤتمر أطلقته وزارة السياحة والآثار في يونيو الماضي ضمن حملتها الإعلانية للترويج لمصر قبيل إعادة فتح حركة السياحة اليها اعتبارًا من 1 يوليو الماضي، وحقق الفيلم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أكثر من 160 مليون مشاهدة في حوالي شهر.

ويتزامن افتتاح معرض «ملوك الشمس» مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على العمل الأثري للبعثة التشيكية في مصر.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 6 أشهر، حتى فبراير 2021.

ويعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة ابو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك «رع-نفر-اف»، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين، ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى 10 تماثيل أوشابتي من الفيانس.

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