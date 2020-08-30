شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الهندسة.. حلم أوائل الدبلومات الفنية الصناعية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت مدرسة حسن طه الصناعية المشتركة، التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية، على نصيب الأسد في اقتناص المراكز الأولي في دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث، حيث حصلت الطالبة أمنية خالد محمد توفيق، على المركز الأول بمجموع درجات 691 بنسبة نجاح 98%.

وحصل الطالب ميلاد عاطف غطاس معوض، على المركز الثاني بمجموع درجات 689 بنسبة نجاح 98.43، كما حصلت الطالبة أمال خالد سليمان مبارك، على المركز الثالث بمجموع درجات 688 بنسبة نجاح 98.29%، بينما حصلت الطالبة هبة سامي عبدالمعز إسماعيل، على المركز الثالث المكرر بمجموع درجات 688 بنسبة نجاح 98.29.، وتوافد الأهل والجيران على منازلهم للتهنئة بالنجاح الباهر وسط فرحة عارمة غمرت منازل الطلاب الأوائل.

أكد ميلاد عاطف غطاس معوض، الحاصل على المركز الثاني بمجموع درجات 689 بنسبة نجاح 98.43، أنه اتفق مع زملائه الأوائل في الإلتحاق بمعهد صحي الأول لتفادي عقبة المعادلة، ثم الالتحاق فيما بعد بكلية الهندسة، مشيرًا إلى أنه أصغر أشقاءه ووالده عامل زراعي ووالدته ربة منزل.

وذكر أنه كافح خلال الثلاث سنوات الدراسية السابقة، واجتهد حتى حصل على هذا المجموع، والذي يهديه لوالديه ومدرسيه، واختص تامر صبري الذي اعتبره سببًا مهمًا في هذا التفوق.

وأوضحت أمال خالد سليمان، الطالبة بمدرسة أولاد صقر الثانوية الصناعية 3 سنوات، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية نظام السنوات الثلاث بنسبة نجاح 98.29%، أن تفوقها لم يأتي صدفة أو ضربة حظ ولكنه جاء بالاجتهاد والمثابرة وسهر الليالي خاصة الأيام التي تعطلت فيها الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وقالت :«أنا أكبر شقيقاتي، الصغرى أولى ابتدائي والكبرى أولى ثانوي، والدي يعمل»كهربائي ووالدتي ربة منزل، كنت متفوقة خلال مراحل تعليمي السابقة، وحصلت على درجات عليا تؤهلني للالتحاق بمدارس الثانوي العام، إلا أن مرور والدتي بظروف صحية كانت سببا للالتحاق بالتعليم الثانوي الفني الصناعي.

وذكرت أنها سوف تتقدم بأوراقها للمعهد الصحي الفني، للالتحاق بكلية الهندسة المتوافق لمجموعها يتطلب التقدم للمعادلة، مؤكدة بأنها عقب تخرجها من المعهد بعد عامين ستلتحق بكلية الهندسة لتحقيق حلمها وأمنية والديها التي اعتبرتهم سببا في هذا النجاح.

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أما الطالبة هبة سامي عبدالمعز إسماعيل، الحاصلة على المركز الثالث مكرر بمجموع 688 بنسبة نجاح 98.29، أعربت عن شكرها لوالديها الذين ساهموا بكم كبير في تفوقها وحصولها على المركز الثالث مُكرر بنتيجة الدبلومات الفنية هذا العام.

وأشارت إلى أن والدها عامل زراعي، ووالدتها ربة منزل، وهي الشقيقة الصغرى لأشقائها «ولد وبنت»، مؤكدةً أنها حصلت على دروس خصوصية في جميع المواد، وكان تفوقها نابع من رد الجميل لوالديها ومدرسيها الذين شاركوا بشكل كبير في اقتناصها موقع متقدم ضمن أوائل الجمهورية.