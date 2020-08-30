شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعلن تدمير 317وكرا إرهابيا ومقتل 73تكفيريا بشمال سيناء (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة في بيان رسمي، تدمير 317 وكرا وملجأ مخازن للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، ومقتل 73 عنصرا تكفيرا بشمال سيناء، جاء ذلك خلال بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة.

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وأضاف البيان أنه تم تدمير واستهداف 317 وكراً وملجأ و بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، كما تم تدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

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كما تم تنفيذ عمليات نوعية أنتهت إلى مقتل فردين تكفيرين شديدي الخطورة بحوزتها 2 بندقية آلية وحزام ناسف، ومقتل فردين تكفيرين، وإصابه فرد تم إسعافه ويتلقى العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة وعثر بحوزتهم على 4 بندقية آلية وذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة وأدوات أعاشه ومبالغ مالية.

كما نجحت القوات الجوية في تدمير 9 عربات دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية، وقامت القوات البحرية بتكثيف التمشيط في البحرين المتوسط والأحمر، لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أي تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة تم إصابة واستشهاد 3 ضباط و4 جنود بمناطق العمليات، وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها على القصاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر.