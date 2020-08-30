شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الرئيس يوجه بتكثيف التعاون مع "إينى" بمجالى التنقيب والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس يوجه بتكثيف التعاون مع "إينى" الإيطالية فى مجالى التنقيب والإنتاج بمصر، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

انقطاع المياه عن أكثر من 15 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "روكسى – الخليفة المأمون – منشية البكرى – جميع مناطق عين شمس – المطرية - حدائق الزيتون – حلمية الزيتون – حدائق القبة – مساكن الشركة السعودية – كوبرى القبة - منشية الصدر - العباسية" ننتيجة خط مياه شرب قطر 1200 مم القادم من محطة مسطرد لتغذية بعض مناطق مصر الجديدة، فى أثناء تنفيذ اعمال طرق بمنطقة عين شمس.

الأولى على الجمهورية فى التعليم التجارى: "تعبت فى المذاكرة وربنا كرمنى"

قالت الطالبة ياسمين عطية سيد أحمد ، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى شعبة التعليم التجارية نظام الثلاث سنوات بمدرسة موط الثانوية التجارية بمحافظة الوادى الجديد ، أنها اجتهدت فى التحصيل الدراسى والاستذكار على مدار العام رغم الظروف التى كانت تمر بها البلاد من جائحة كورونا .

الرئيس يوجه بتكثيف التعاون مع "إينى" الإيطالية فى مجالى التنقيب والإنتاج بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف.. 2 فى الحنطور و1 على الجمل.. إنفو جراف

مع بداية فتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف مرة أخرى للجمهور بداية استئناف أنشطة السياحة الثقافية فى الأول من سبتمبر 2020، أكدت وزارة السياحة والآثار على ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها الوزارة لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

سقوط الجماعة الإرهابية..تعرف على مصير قيادات الإخوان ..فيديو

جماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تحلم بحكم مصر لسنوات طويلة سرعان ما تساقطت وتهاوت، بعد ثورة 30 يونيو الشعبية، ليتم ملاحقة القيادات الإرهابية والقبض عليهم تباعاً.

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عطل مفاجئ بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى عدة دول بالعالم

تعرض موقع التغريدات الأمريكى، "تويتر"، لعطل مفاجئ، منذ قليل، حيث شعر بالعطل عدد كبير من المستخدمين فى معظم بلدان العالم، واشتكى عدد من المستخدمين من صعوبة الوصول إلى الموقع، إذ تجري عملية التحميل دون أن يتمكنوا من الوصول إلى الصفحة الرئيسية.

احتجاجات غاضبة وأعمال شغب عنيفة فى السويد رفضا لحرق المصحف

تصاعدت الاحتجاجات في مدينة مالمو جنوب السويد، واندلعت أعمال شغب عنيفة بعد أن خطط أعضاء في حزب اليمين المتطرف الدنماركي سترام كورس لحرق القرآن، وفى يوم الجمعة الماضى، أراد السياسي المعارض للإسلاموفوبيا ورئيس الحزب الدنماركي "سترامر كورس"، راسموس بالودان، السفر إلى مالمو لتنظيم مظاهرة مناهضة للإسلام يُحرق فيها مصحف.

السيسى يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

الأولى على المدارس الفنية: رفضت أدخل ثانوى عام وحققت ما اتمناه فى الدبلوم

عبرت الطالبة شهد جمال يونس عبد اللطيف، من أوائل المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، نظام ثلاث سنوات، عن سعادتها بتفوقها وكونها من الأوائل، مشيرا إلى أنها ستدخل كلية التجارة وستواصل تفوقها.

الرئيس يوجه بتركيز المناطق الصناعية باقتصادية قناة السويس على توطين الصناعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مؤلفا بـ 100 وش يكتبان مسلسل ريهام حجاج ويتعاقدان رسميا مع طارق العريان

بعد النجاح الكبير الذى حققته النجمة الشابة ريهام حجاج بموسم رمضان الماضى، استقر منتج مسلسلها الجديد طارق العريان على المؤلفين أحمد وائل وعمرو الدالى، ليتوليا كتابة مسلسلها المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث سبق وحقق المؤلفان نجاحا كبيرا خلال موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "بـ 100 وش"، للنجمين نيللى كريم وآسر ياسين.

الأولى بالمدارس الفندقية: رفضت تكرار تجربة شقيقى فى الثانوية وأصبحت من الأوائل

أكدت الطالبة فايبي عاطف حبيب مصري، الأولى بالمدارس الفنية الفندقية نظام ثلاث سنوات إعدادى مهنى، أنها تفاجأت بإعلان اسمها من الأوائل وعرفت من الصحف وأساتذتها بالمدرسة، أنها الأولى، وتنوى دخول كلية السياحة والفنادق.