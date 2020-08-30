شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف إزالات مخالفات البناء بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا هاما مع محافظ الجيزة، لمتابعة موقف إزالات مخالفات البناء وكذا التصدى للبناء المخالف على الأراضى الزراعية.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أنه تم إصدار قرار بتعيين اللواء أ. ح شريف سيف الدين، مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد، بدرجة وزير.