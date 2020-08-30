شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف إزالات مخالفات البناء بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا هاما مع محافظ الجيزة، لمتابعة موقف إزالات مخالفات البناء وكذا التصدى للبناء المخالف على الأراضى الزراعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أنه تم إصدار قرار بتعيين اللواء أ. ح شريف سيف الدين، مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد، بدرجة وزير.
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