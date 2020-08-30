شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد تتفقد صحة البعيرات بالأقصر تمهيدا للتشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، وحدة صحة طب أسرة البعيرات، فى إطار زيارتها لمحافظة الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح بيان صادر عن الصحة أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على تفقد أقسام الوحدة المختلفة، والوقوف على معدلات تسجيل الأسر، ومراجعة الملفات التى تم فتحها، كما اطمأنت على وجود أرصدة كافية من التطعيمات والأمصال خاصة مصل الثعبان، والعقرب.

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وأضاف البيان أن الوزيرة وجهت بسرعة حصول العاملين بالوحدة من الأطقم الطبية والإدارية على جهاز التابلت لسهولة عملية إدخال البيانات الخاصة بالمترددين على الوحدة.

وأشار البيان إلى أن وحدة طب أسرة البعيرات هى إحدى وحدات الجيل الثانى والتى تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى دعم إمكانية التحديث التلقائى لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، كما تدعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعى فى تحليل البيانات والمؤشرات، كما تدعم إتاحة خدمة "الواى فاي" لكافة المواطنين المترددين على الوحدة، والعاملين بها.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضي.