الخليج 365: مصر تنتفض ضد سرقة الأراضى ومخالفات البناء والحصيلة لخدمة مشروعات التنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر تنتفض ضد سرقة الأراضى ومخالفات البناء.. والحصيلة لخدمة مشروعات التنمية.. وزير الأوقاف: لا يجوز بناء المساجد ولا غيرها على أرض مغتصبة.. و«الإفتاء»: بناء مسجد على أرض زراعية بالتحايل على القانون غير جائز شرعا.

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