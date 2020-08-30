شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تؤكد سعيها لإصلاح كسر خط مياه محطة مسطرد فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة انقطاع المياه بشكل مفاجئ عن مناطق روكسى والخليفة المأمون ومشية البكرى وجميع مناطق عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون وحدائق القبة ومساكن الشركة السعودية وكوبرى القبة ومنشية الصدر والعباسية. Advertisements وأضافت محافظة القاهرة أن سبب الانقطاع حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 1200 مم القادم من محطة مياه مسطرد المغذى لهذه المناطق، وذلك خلال أعمال الطرق بمنطقة عين شمس. وعبرت المحافظة وشركة مياه الشرب بالقاهرة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن الإرادة، وأن الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن شركة المياه وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة القاهرة تؤكد سعيها لإصلاح كسر خط مياه محطة مسطرد فى أقرب وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.