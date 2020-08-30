بداية من أول سبتمبر.. 5 أديرة تستقبل الزوار بحد أقصى 5 سيارات يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت أديرة الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، والأنبا موسى القوي بالعلمين، والشهيد مار بقطر بن رومانوس بالخطاطبة، البدء في استقبال الزائرين من مستقلي السيارات الملاكي فقط، وفي حدود 5 سيارات يوميًا ابتداءً من يوم الثلاثاء أول سبتمبر.

وقال الأنبا ساويرس الأسقف العام، في بيان له، إن الأديرة تعتذر عن استقبال أتوبيسات الرحلات وشباب الخلوة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة وهي ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والامتناع عن المجئ للدير، لمن يعانون من ارتفاع الحرارة أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إقامة القداسات أيام الجمعة، وفتح الحضانات التابعة للكنيسة بطاقة 50%، واستمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية.

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وقالت الكنيسة في بيان سابق لها: "إلحاقا لما صدر من بيانات سابقة بخصوص الفتح التدريجي للكنائس تقرر ما يلى، العودة إلى إقامة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بنفس النظام المطبق حاليا بالكنائس من حيث العدد المسموح له بالمشاركة، وذلك ابتدءا من الجمعة 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيانات المشار إليها آنفا".

وأضاف بيان الكنيسة: "يسمح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، وكذلك استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية".

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت فتح الكنائس بشكل جزئي بدء من يوم الاثنين 3 أغسطس الجاري، بعد 4 أشهر من الإغلاق الذي بدأ أبريل الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان رسمي أنه تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الأكليل والجنازات بدء من يوم الاثنين 3 أغسطس، لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيان الصادر يوم 27 يونيو 2020، ويمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة، ويراعى أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات.​