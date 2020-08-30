الشرطة تتصدى للتعديات على أراضي الدولة وتضبط 206 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية. ووجهت الوزارة حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة

فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بحسم وحزم للتعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها فى ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية. وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ألقت قوات الأمن القبض على 206 أشخاص خالفوا القرار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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