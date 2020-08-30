"آثار على النت".. إحبط تهريب مخطوطات تعود للعصر العثماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحلام مشبوهة ويقظة أمنية.. تلخص تلك الكلمات إحباط محاولة تهريب عدد من القطع الآثرية إلى خارج البلاد عبر مطار برج العرب.

الخدمات الأمنية التابعة لإدارة شرطة موانى الإسكندرية والمعينة بمطار برج العرب أثناء فحص أمتعة الركاب المغادرين البلاد متجهين إلى إحدى الدول العربية ضبطت راكبا حاصل على دبلوم مقيم بالإسكندرية وبحوزته عدد كبير من القطع الآثرية مخفاة بين قطع من الانتيكات وعاديات خان الخليلي بقصد تهريبها إلى خارج البلاد.

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لجنة فنية فحصت المضبوطات أسفرت أعمالها عن ضبط 11 مخطوطا مكتوبا بخط اليد تحوى تفسير وشرح للقرآن الكريم لابن ترك ومخطوطين بخط اليد أحدهما جزء من القرآن الكريم و10 مخطوطات بخط اليد لعقود زواج وطلاق تعود للعصر العثماني

وشملت المضبوطات ساعة فضية اللون ترجع لعصر الملك فؤاد، و4 قطع عملات معدنية نحاسية خاصة بإحدى الدول العربية إضافة إلى مجموعة من المضبوطات غير اثرية حديثة الصنع ولا تخضع لقانون حماية الآثار.

أقر المتهم بحيازته للمضبوطات وشرائها من مواقع التواصل الاجتماعى بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.