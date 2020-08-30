بالأرقام.. حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية جهودهم لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 1406 قضايا متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء تمكنت من ضبط 13 ألفا و142 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط تعاقد مقابل 580 قضية ضبطها رجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة.

وأسفرت جهود مباحث الأموال العامة عن ضبط 7 قضايا أموال عامة و151 قضية فى مجال "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب" و9 قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات) في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.