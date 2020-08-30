ضبط 360 طن أعلاف وأسمدة بدون ترخيص في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهمت مأمورية من شرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية مصنعا ومخزنا بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ. وأسفرت المداهمة عن ضبط 187 طن أعلاف و173 طن أسمدة زراعية وبالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم حيال المخالفين؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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