"البيئة والسطحات" تضبط 6 أسود في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متواصلة تبذلها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى حماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. وشنت الإدارة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية أسفرت إحداه عن ضبط 6 أسود "أحجام مختلفة" بمحافظة مطروح في مجال حماية المحميات الطبيعية. وحفاظا على صحة المواطنين، تم ضبط 3 أطنان مخلفات خطرة داخل محرقة مستشفى بكفر الشيخ، ووجود بعض مخالفات الاشتراطات البيئية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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