النشرة المرورية.. كثافات أعلى الدائري وزحام بكورنيش النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثافات مرورية متوسطة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الأحد.

تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

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زحام مروري بطريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري.

وبالانتقال إلى الحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، إذ سجل زحاما للقادم من الطريق الصحراوي حتى أعلى منطقة المنصورية.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من الزمالك حتى رمسيس، ومن غمرة إلى ميدان التحرير.