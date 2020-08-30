أخبار مصر | قطع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر قطع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الأحد عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "روكسى – الخليفة المأمون – منشية البكرى – جميع مناطق عين شمس – المطرية - حدائق الزيتون – حلمية الزيتون – حدائق القبة – مساكن الشركة السعودية – كوبرى القبة - منشية الصدر - العباسية" ننتيجة خط مياه شرب قطر 1200 مم القادم من محطة مسطرد لتغذية بعض مناطق مصر الجديدة، فى أثناء تنفيذ اعمال طرق بمنطقة عين شمس.

وقدمت الشركة في بيان لها أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها لافتة الي انها ستبذل قصارى جهدها فى إنهاء أعمال الإصلاح فى أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى الأمس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.