شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تمويل مشروعات للشباب بـ674 مليون جنيه لتوفير 14 ألف فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأحد، إنه تم تمويل مشروعات الشباب بـ674 مليون جنيه، لتوفير14223 فرصة عمل، وذلك كأهم إنجازات برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية حتى 1 أغسطس 2020م، لافتاً إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 6068 مشروع بقيمة 674 مليون و332 ألف و659 جنيه بعدد 14223 فرصة عمل، بإشراف مروى الهطيل، مدير إدارة مشروعك بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الإسكندرية لبرنامج «مشروعك»، لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولا سيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.