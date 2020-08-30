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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع إنشاء مصنع إنتاج خامات إطارات السيارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، سير العمل وآخر تطورات الموقف التنفيذي في إنشاء مصنع إنتاج خامات إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، يرافقه اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية.
واستعرض المحافظ كافة الجوانب المتعلقة بإقامة المصنع، كما أطلع على الجداول الزمنية المحددة للانتهاء منه، مشددًا على ضرورة إقامته على أعلى مستوى.
وقال «الغضبان» إن المنطقة الصناعية تشهد معدلات كبيرة من الإنتاج والتصنيع من خلال الكيانات العملاقة التي تدخل المنطقة لأول مرة، والتي تجعل بورسعيد من المدن المتقدمة صناعيًا، وتساهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي وتوفر فرص عمل بالآلاف لشباب المحافظة، لافتًا إلى تقديم كافة الدعم للمستثمر الجاد يما يحقق تنمية القطاع الصناعي ببورسعيد.
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