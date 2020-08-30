شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يصدر قرارًا بتكليف وتعديل 20 نائباً ورئيس قرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم (713) بتاريخ 29 اغسطس 2020م، بتكليف وتعديل 20 نائباً ورئيس قرية لشغل وظيفة نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس قرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وتضمن كلاً من، «منصور عبدالونيس عبدالجواد، نائب لرئيس المدينة لشئون قرى» محلة القصب، اريمون، كفرالمنشى، الحمراء، صندلا، متبول«، محمد رضا محمد سليمان، نائب رئيس المدينة لشئون القرى 2» دقلت، الحمراوى، المرابعين،الخدمية، محلة موسى«، محمد صلاح عبدالجليل، نائب رئيس المدينة لشئون القرى 3» المنشة الشرقية، الحلافى، دقميرة، اسحاقة، الشمارقة«، عبدالعزيز جمعة عبدالعزيز، نائب لرئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل، رضا محمود رجب سلامة، نائب رئيس المدينة للازالات والاشغالات.

وتكليف «حازم محمد عبدالعزيز سعد»، رئيساً لقرية محلة القصب، حامد محمد السيد حامد ترك، رئيساً لقرية أريمون، حاتم مختار عبدالخالق، رئيساً لقرية الحلافى، علا طاهر محمود لبن، رئيساً لقرية المنشة الشرقية، ايمن إبراهيم يوسف محمد، رئيساً لقرية اسحاقة، عبدالفتاح عطيه إسماعيل احمد، رئيساً لقرية صندلا، ياسر محى الدين احمد عقبة، رئيساً لقرية دقميرة، احمد منصور محمد خليفة، رئيساً لقرية المرابعين، بهاء عبدالجواد السيد على، رئيساً لقرية الشمارقة، محمد سعيد عبداللطيف حامد، رئيساً لقرية متبول، جمال عبدالفتاح على السبع، رئيساً لقرية الخدمية، حمادة على عبدالمجيد الروينى، رئيساً لقرية دقلت، الصاوى فكية الصاوى مختار، رئيساً لقرية كفرالمنشى، إبراهيم عبدالحميد على بسيونى، رئيساً لقرية محلة موسى، رضا فتحى بدراوى إبراهيم، رئيساً لقرية الحمراوى، محمد ناجى سعد خفاجة، رئيساً لقرية الحمراء، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016م، بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلي ما يقتضيه الصالح العام.