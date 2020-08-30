شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يتوقع جذب «ملوك الشمس» عددًا كبيرًا من الزائرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على ثقته في أن معرض ملوك الشمس سوف يجذب عددًا كبيرًا من الزائرين، ليس فقط من المواطنين التشيك ولكن من الدول المجاورة وتشجيعهم على زيارة مصر لمشاهدة الأوجه المختلفة لحضارتها العريقة والاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها المشرقة وجوها الدافئ.
ويتوقع منظمو المعرض أن يستقبل خلال فترة إقامته في براج أكثر من ٣٠٠ ألف زائر.
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الوضع في مصر
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اصابات
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98,497
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تعافي
71,302
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وفيات
5,376
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