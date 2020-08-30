شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الدبلومات الفنية «آخر من يعلم بتفوقهم»: الوزارة لم تبلغنا النتيجة.. وندى وفايبي في طريق «الفندقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعيدًا عن صخب الثانوية العامة وأوائلها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد، عن أوائل الدبلومات الفنية بكافة أفرعها، والذين لم يحظوا بالاحتفاء ذاته سواء من وزارة التعليم، أو حتى من وسائل الإعلام.

وتواصلت «المصري اليوم» مع عدد من الأوائل للتعرُف على خططهم المقبلة، وظروف عامهم الدراسي السابق، وكيف أثرت الكورونا على روتينهم الدراسي.

عبر اتصال هاتفي، تواصلنا مع الطالبة شهد جمال محمد يونس عبداللطيف، طالبة مدرسة «سان ستيفانو» الثانوية الفندقية، والحاصلة على المركز الأول في دبلوم المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام الثلاث سنوات). وبالرغم من ظهور النتيجة قبل ساعات، لم تكُن الشابة الصغيرة تعلم بعد أنها حصلت على المركز الأول بمجموع وقدره 547 من 570.

وبعد التأكد واستيعاب الأمر، قالت «شهد» إنها لم تكن تتوقع الحصول على المركز الأول، بالرغم من أنها كانت مستبشرة من الامتحانات وسهولتها وقدرتها على الإجابة على الأسئلة بسلاسة، موضحة: «الامتحانات كانت جاية سهلة السنادي، فيها تكّات بسيطة فقط. الامتحانات العملية كانت أسهل بكتير من النظرية».

منذ دخل الخوف من عدوى كورونا المعادلة، خرج منها الذهاب للمدرسة ولمراكز الدروس الخصوصية. توضّح «شهد»: «كانت أغلب المتابعة عن طريق واتساب، ومن ساعة الكورونا توقفت عن الدروس، بس المدرسين كانوا متابعين معانا، وبيبعتولنا الشرح»، لتعتمد على نفسها بشكل أكبر في التحصيل والاستذكار.

خطط شهد ذات الثمانية عشرة عامًا تخرج عن نطاق الأمنيات والخطط المتوقعة لأوائل الدبلومات الفندقية «ناوية أخش تجارة».

أما فايبي عاطف حبيب، الأولى على الإعداد المهني بالثانوية الفندقية نظام الثلاث سنوات، هي الأخرى لم تتلق مكالمة من الوزارة تخبرها بأنها حصلت على المركز الأول، بمجموع وقدره 430 من 490، وتتساءل «هي الوزارة المفروض تكلمني؟».

«فايبى» طالبة بمدرسة «شبرا الثانوية الفندقية» بالقاهرة، لم تكُن تتوقع أبدًا أن تكون من الأوائل، كانت تتمنى بالكاد أن تحصل على مجموع عادي و«تعدي» على حد تعبيرها. لاتنكر أنها بذلت مافي وسعها، لكنها لم تتوقع أن تكون من الأوائل.

تحكي فايبي عن مواد النظام الإعداد المهني: «هي المواد عندنا مطعم ومطبخ (عملي ونظري)، واجهت صعوبة بس في مذاكرة مادتين: القواعد والمطعم». بالرغم من أنها كانت حريصة في بداية العام الدراسي على الالتزام بالدروس الخصوصية بالمراكز التعليمية، لكن مع انتشار فيروس كورونا، توقفت عن الذهاب للدروس.

وتضيف: «أنا كنت بادئة دروس من شهر 7، بس بداية من شهر 2 وقفت تمامًا وكملت لوحدي، لقيت نفسي كويسة وفي البيت هنا كانوا بيدعموني ويطمنوني».

تتمنى «فايبي» أن يكون متاحًا لها الالتحاق بالمزيد من الكليات خلاف السياحة والفندقة: «ناوية أقدم على سياحة وفنادق، بس لو في حاجة أعلى من سياحة متاحة بالنسبالي ياريت. على كل الأحوال، بابا مش حابب موضوع الشغل».

تكفّل زملاء ندى حسام، الأولى مكرر على نظام الإعداد المهني، بمدرسة شبرا الثانوية الفندقية، بتبليغها بحصولها على المركز الأول. تُعزي ندى نجاحها وحصولها على هذا المركز في قائمة الأوائل لأحد أساتذتها بالمدرسة، الذي كان الداعم الأول لها.

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وتوضح: «البركة في أستاذ محمد حلمي، أستاذي في المدرسة، كنت مدياله وعد، هو مدرس المواد الفندقية، وفي مقام مدرس وصديق وأب في نفس الوقت، قاللي انتي هتفرحيني ياندى».

دعم أستاذ ندى لم يتوقف عند التشجيع والدعم المعنوى، بل امتد للشرح ومساعدتها على الاستذكار والتحصيل: «مستر محمد كان بيقسملي الدروس، ورغم المذاكرة، كنت حاسة إن ناقص حاجة».

ورغم حصولها على المركز الأول، إلا أن رأيها في الامتحانات هذا العام لم تتغير «الامتحانات كانت فيها تكّات كتير، واللي حاطط الامتحانات كان حاطط أسئلة غير مباشرة، بس زي مابيقولوا مفيش حاجة صعبة على الشاطر».

وعن موقفها من الدروس الخصوصية، أوضحت ندى أنها كانت معتمدة بشكل كبير على المدرسة حتى تم تعليق الدراسة على خلفية الجائحة، وفي الفترة التي انتظمت فيها في المدرسة، كان أستاذها محمد حلمي، أستاذ المواد الفندقية يتبع أسلوبًا خاصًا في التدريس لطلابه جعلهم أكثر جاهزية للامتحانات.

تقول ندى «من أول أسبوع دراسة عندنا امتحانات، ممكن في أي وقت نمتحن، مستر محمد كان عاوز يوصلنا إننا مفروض نكون مستعدين للامتحانات طول الوقت»، حتى المواد غير الفندقية التي كانت تنتوي أن تحصل على دروس خصوصية فيها لم تمهلها الكورونا أن تحصل على دروس فيها.

وتضيف «الإنجليزي أخدت درس فيه لمدة شهر واحد وبعدين قعدت في البيت واستعنت بأخويا في المذاكرة، وكنت بتابع مع مدرسيني وأذاكر من كتاب المدرسة وأركز على نصائح المدرسين».

رغبة محددة تنتوي ندى أن تضعها كرغبة أولى في تسجيل الرغبات وتتمنى أن يسعفها مجموعها في الحصول عليها: «كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان».