شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: «ملوك الشمس» أول معرض للآثار المصرية في التشيك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، عن فخره بالمجهود المبذول في تنظيم معرض ملوك الشمس في هذا الوقت الاستثنائي الذي يمر به العالم.
وأضاف «العناني» أن هذا المعرض يثبت ويؤكد على «أننا أقوى من فيروس كورونا المستجد، لأننا استطعنا أن نجعل هذا المعرض حقيقة»، لافتًا إلى أن التحضيرات لهذا المعرض بدأت منذ حوالي ٥ سنوات.
وقال وزير السياحة والآثار إن هذا المعرض هو الأول للآثار المصرية في التشيك، والقطع المعروضة به لم تغادر مصر من قبل؛ فهي أول مرة تسافر في معرض مؤقت، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء مدة المعرض المقررة ستعود القطع الأثرية، وتُعرض في المتحف المصري الكبير.
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