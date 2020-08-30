شكرا لقرائتكم خبر عن 131 طالب وطالبة يؤدون امتحان الديناميكا بالدور الثاني بـ «ثانوي المنيا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدي، 131 طالب وطالبة بالثانوية العامة في المنيا، امتحان الدور الثاني لمادة الديناميكا «القسم العلمي – رياضيات»، داخل 21 لجنة عامة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا دون شكاوي.
وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوي، أو رصد مخالفات، مؤكدا على انتظام الامتحانات وفقا للإجراءات الوقائية والأمنية والإدارية.
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