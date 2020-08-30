شكرا لقرائتكم خبر عن «الوادي الجديد» تحصد ٤ مراكز لأوائل الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت محافظة الوادي الجديد 4 مراكز من ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية الزراعية والتجارية.

وحصلت الطالبة ياسمين عطية سيد على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بمدرسة موط الثانوية التجارية بإدارة الداخلة التعليمية بعد حصولها على مجموع 573 بنسبة 98،79%، بينما حصلت الطالبة هبة طارق أحمد مبارز على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بمدرسة موط الثانوية التجارية بإدارة الداخلة التعليمية، وحصولها على مجموع 572 بنسبة 98.62%.

وفي المدارس الفنية الزراعية، حصلت الطالبة زينب حسن عبدالكريم سفينة بمدرسة بلاط الثانوية الزراعية بإدارة بلاط التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 520 درجة بنسبة 94.55%، بينما حصلت الطالبة شيماء حسن فؤاد على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمجموع 511 درجة بنسبة 92.91%، وهي تنتمي لمدرسة تنيدة الثانوية الزراعية بإدارة بلاط التعليمية.

اوائل الدبلومات الفنية

اوائل الدبلومات الفنية

اوائل الدبلومات الفنية