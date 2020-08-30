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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: إنشاء 85 كلية ومعهد خلال العامين الماضيين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء 85 كلية ومعهد خلال العامين الماضيين في تخصصات علمية يطلبها سوق العمل، مثل الذكاء الاصطناعي، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنه تم فتح مسارات جديدة للتعليم الفني والتكنولوجيا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الإعلام في مقر وزارة الدولة للإعلام، ظهر اليوم الأحد.
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