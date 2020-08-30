شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤتمرات وتربيطات ومواجهات ساخنة» تشعل جولة الإعادة لـ«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد المحافظات حالة من الحراك استعداداً لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات.

في القليوبية تجرى الانتخابات بين مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن أبو سريع إمام، رمز الصاروخ عن حزب الشعب الجمهوري وخالد عرمان مستقل «القاضي العرفي»، أو شيخ العرب كما يطلقون عليه برغم فارق الأصوات بينهما في الجولة الأولى لصالح مرشح الائتلاف بأكثر من 75 ألف صوت، إلا أنه لم يحقق نسبة النجاح المطلوبة لاجتياز المرحلة.

وتنتظر الدائرة جولة إعادة ساخنة على المقعد الوحيد المتبقي للإعادة ويلقى «أبو سريع» مرشح الائتلاف دعما من المرشحين الـ 5 الذين سبقوه في الجولة الأولى وحققوا الفوز وعدد من المستقلين الذين خرجوا من السباق أمام عرمان «شيخ العرب» الذي يحاول اللحاق بمرشح الائتلاف بتعويض فارق الأصوات من خلال تكثيف الجولات الميدانية والبحث عن دعم عدد من المرشحين المستقلين في مناطق مختلفة في محاولة لتغطية الدائرة المتسعة وخاصة أن عددا كبيرا من المستقلين في قطاعات كبيرة أعلنت دعمها لمرشح الائتلاف.

وحرص مرشح «الائتلاف» على عقد عدد من اللقاءات والجولات بصحبة مرشحي مستقبل وطن الفائزين من الجولة الأولى، فيما يعتمد عرمان «شيخ العرب»، على سمعته في الجلسات العرفية التي دعي للتحكيم فيها في معظم قرى القليوبية، حيث عرف عنه الحزم، ويوصف بأنه «صاحب حجة»، ويرتبط بعلاقات قرابة بمعظم العائلات في قرى ميت كنانة وعرب الرواشدة والمنزلة ومشتهر بطوخ.

وفى دمياط، اشتعلت المنافسة بين أحمد البلشى مرشح حزب مستقبل وطن، وحمدي شلبي مرشح حزب الحركة الوطنية، وهما من مركز كفر سعد المعروف بالكثافة التصويتية الكبيرة، حيث شهدت قرى ومدن كفر سعد تربيطات ساخنة، واعتمد أحمد البلشى على دعم الحزب له والجهد الذي يبذله كوادره لحشد أكبر عدد من الأصوات له.

ويسعى حمدي شلبي الشهير بالعمدة، والنائب الأسبق لحشد الأصوات في كفر الغاب وميت أبو غالب والركابية والوسطاني وكفر البطيخ، ويركز المرشحان جهدهما على مركز كفر سعد بينما يكتفيان بجولات مقتضبة في باقي أنحاء الدائرة.

وفى بنى سويف، اشتعل الصراع على المقعد المتبقي لجولة الإعادة، بين مرشح حزب مستقبل وطن نبيل ثروت حميدة، نقيب المحامين والمرشح المستقل أحمد سرور.

وعقد أنصار «ثروت» مؤتمر بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر ببنى سويف في حضور المئات من أنصارهم، فيما أعلن أنصار المرشح المستقل ابن قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، عن تنظيم مؤتمر حاشد بمسقط رأسه بالقرية.

وأعلن عدد من المرشحين الخاسرين من الجولة الأولى تأييدهم للمرشح المستقبل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفى كفر الشيخ، شرع المرشحون في عمل جولات لحث الناخبين على الحضور والتصويت في الدائرة التي يتنافس عليها 4 مرشحون، ويعتمد مرشحا مستقبل وطن على دعم الحزب وكوادره بعموم المحافظة من خلال الندوات والجولات المكوكية ودعم العمد والمشايخ في القرى وقيادات الحزب.

أما مرشحي حزب النور فيعتمدان على الجولات المكوكية ودعم انصارهم خاصة بمركز ومدينة سيدي سالم والمنتمين للتيار السلفي ومحبيهم بعموم المحافظة.

وفى قنا، احتدمت المنافسة بين ٦ مرشحين للفوز بـ ٣ مقاعد بجولة الإعادة، حيث يتنافس كلا من محمد كمال موسى وأبو النجا المحرزي، مرشحا حزب «مستقبل وطن»، وعبد الراضي عربي علوان مرشح الشعب الجمهوري، وجميعهم ممثلي الائتلاف الوطني، ضد كلا من عبد الفتاح دنقل (مستقل)، واللواء سيد فؤاد أبو زيد مرشح حزب «حماة الوطن»، واللواء نبيل بخيت.

وفى سوهاج، تشتد المنافسة بين 10 مرشحين للفوز بخمسة مقاعد للفردي بالمحافظة، من بينهم 5 مرشحين لحزب «مستقبل وطن»، وهم بحسب ترتيب الحصول على أعلى الأصوات في الجولة الأولى: اللواء مجدي القاضي، والدكتور محمود أبو سديرة، وعبد الحكيم العش، وأحمد فوزي عبد الكريم، ومصطفى قدري الشريف، ويخوض جولة الإعادة معهم من الأحزاب: إسماعيل فاروق أبو كريشة، وهاشم محمد هاشم، عن حزب «حماة وطن»، وعمر عثمان عن حزب «الاتحاد»، وإثنين من المستقلين وهما الدكتور محمود سيد بخيت، والدكتور مصطفى محمد مصطفى.

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وفى الأقصر، عقد حزب مستقبل وطن مؤتمر انتخابي حاشد بقرية الرياينة بمدينة أرمنت، بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن فالأقصر، والنائب الطيرى حسن، الأمين المساعد بأمانة الحزب بالأقصر والنائب العمدة فيصل راجح أمين التنظيم بالحزب والنائب عبد الرازق زنط عضو هيئة مكتب أمانة الحزب بالأقصر.

وشارك في المؤتمر النائب وائل زكريا الأمير، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن والفائز رسمياً بمقعد القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأعلن الحاضرون دعمهم وتأييدهم لمرشحي الحزب لما يمتلكونه من مميزات تؤهلهم ليكونوا نواب مجلس الشيوخ عن الأقصر.

وفى أسوان يتنافس فيها ٤ مرشحين على مقعدين على مستوى المحافظة، وشهدت الدواوين ودور الضيافة بالقرى عقد عدد كبير من اللقاءات الجماهيرية بين المرشحين والأهالي لكسب أصوات الناخبين.

وانتشرت البوابات التي تحمل لافتات المرشحين في شوارع أسوان والتي حملت صور ورموز المرشحين وانتمائهم الحزبي.

وفى الإسماعيلية اشتعلت المعركة الانتخابية بين المرشح المستقل رمضان امام ابن مدينة التل الكبير ومرشح مستقبل وطن اللواء عادل عبد الغنى بعد دخول العائلات على خط المواجهة من خلال جولات ميدانية للمرشحين في محاولة لكسب تأييد العائلات في القطاع الريفي في ظل المكانة الكبيرة لرموز العائلات وقدرتها على توجيه الناخبين لأي من المرشحين.