شكرا لقرائتكم خبر عن أهدت النجاح لوالدها.. الأولى على «دبلوم الزراعة»: «ذاكرت المنهج حتى الملغي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الطالبة رشا خالد رجب، الأولى على مستوى الجمهورية، دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الزراعية، والطالبة بمدرسة «مسطرد» الزراعية، عن سعادتها الكبيرة بإعلانها الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية.

وقالت «رشا» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»: «التفوق نتاج عرق وجهد وليس ضربة حظ»، مشيرة إلى أن تفوقها يعد أول خطوة لتحقيق حلمها بأن تصبح مهندسة زراعية، وأن تلتحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والتي تتمنى أن تتفوق بها، وتكمل لتكون عضو هيئة تدريس بها، وتستكمل الماجيستير والدكتوراه.

وأضافت أنها لم تتوقع أن تكون الأولى على الجمهورية، لكنها كانت تتوقع التفوق، مشيرة إلى أن تفوق شقيقتها الكبرى والتحاقها بنفس المدرسة وحصولها العام الماضي على المركز الرابع جمهورية في نفس المدرسة، تخصص التصنيع الغذائي، كان دافعًا لها للمذاكرة والتفوق.

وأهدت «رشا» تفوقها لوالدها خالد رجب، موظف بهيئة النقل العام، ووالدتها ربة منزل، إذ كان يشجعها والدها على التفوق.

وعن ساعات الاستذكار، قالت «رشا» إنها لم تحدد ساعات معينة، لكنها كانت ترتب أولوياتها، مشيرة إلى أنها في بداية أزمة كورونا، حدث لها نوع من القلق والإحباط بسبب غموض موقف الامتحانات، لكنها تغلبت على هذا الموقف وعادت للمذاكرة من جديد، قائلة: «ذاكرت المنهج كله بما فيه من مواد وعلوم تم إلغائها أملا في التفوق».

وأكدت أنها كانت تأخذ دروس خصوصية في بداية الدراسة، وتوقفت عنها بسبب «كورونا»، مؤكدة أن التعليم الفني لم يحظى بإهتمام بالدروس، مطالبة بالتوسع في التعليم «الأون لاين».

Advertisements