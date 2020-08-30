شكرا لقرائتكم خبر عن «محمود» الأول بـ«ثانوي صناعي»: أعمل باليومية.. ومثلي الأعلى أحمد زويل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمود محمد عبدالرزاق مصطفى، الأول على الجمهورية في التعليم الصناعي بنظام الخمس سنوات، أن كونه من أوائل الجمهورية للثانوي الصناعي كان حلمًا له وتحقق، مؤكدًا أنه كان يذاكر 8 ساعات يوميًا ليصبح الأول، واجتهد كثيرًا لكي يكون متميزًا في دراسته.

وأضاف أنه يتمنى الإلتحاق بكلية الهندسة، مؤكدًا أنه كان يرى في الدكتور أحمد زويل نموذجًا ومثلا أعلى له في حياته، مؤكدًا أنه بدأ المذاكرة قبل بدء الدراسة، وحصل على بعض الكورسات ليصبح مميزًا.

وتابع، أنه كان يعمل بنظام اليومية في أي مكان قبل البدء في الدراسة، مشددًا على أن العمل ليس عيبًا بل ساعدني على التفوق في دراستي.

جدير بالذكر أن محمود محمد عبدالرزاق مصطفى الأول على الجمهورية في التعليم الصناعي بنظام الخمس سنوات، نجح بنسبة 98%، ويقيم بقرية كفر أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.