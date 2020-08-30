شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يثمّن استخدام الهولوجرام في العرض المتحفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ثمّن د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، استخدام الهولوجرام في العرض المتحفي للقطع المعروضة حاليًا في متحف براج، بالإضافة إلى أساليب التقنية الحديثة المطبقة مثل استخدام تقنية الهولوجرام لشرح كل قطعة على حدة بطريقة مفصلة، ما يوفر للزائر الفرصة الكاملة للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.
وبعد الجولة، عقد وزير السياحة والآثار مؤتمرا صحفيا عالميا بالمتحف، حضره أكثر من 30 جهة صحفية وإعلامية وقنوات تليفزيونية من التشيك وفيينا وألمانيا وغيرها، بالإضافة إلى جهات صحفية وإعلامية عالمية مثل الـ CNN والـ Euronews.
وقد نقلت 5 قنوات تليفزيونية تشيكية وعالمية وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة الذي استمر ما يقرب من ساعتين.
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