شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الطالب إبراهيم «بائع الفريسكا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، الطالب إبراهيم عبدالناصر، المعروف إعلاميًا بلقب «بائع الفريسكا»، الحاصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة، وتمكن من الالتحاق بكلية الطب، جامعة الإسكندرية.

ونقل رئيس الجامعة للطالب تحيات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي قدم منحة كاملة للشاب للدراسة بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، ومبلغ شهري، كي يتفرّغ للدراسة، كما عرض رئيس الجامعة على الطالب الدراسة بالبرنامج الدولى.

وأشاد رئيس الجامعة بكفاح الشاب وإصراره على تحقيق حلمه رغم كل الظروف، مؤكدًا أنه «نموذج يحتذى وصاحب إرادة وقوة وعزيمة في تحقيق الهدف»، وطالبه بضرورة الاستمرار في الاجتهاد والمثابرة، ليكون من أفضل أطباء مصر في المستقبل.

تصدر اسم الطالب إبراهيم عبدالناصر، الاسم الأكثر بحثاً وتدولاً عبر منصات التواصل الإجتماعي، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد انتشار فيديو له يتحدث فيه عن عمله كبائع للفريسكا بعد حصوله في الثانوية العامة على 99.6% والتحاقه بكلية الطب.

رئيس جامعة الاسكنردية يستقبل الطالب بائع الفريسكا ويقرر تقديم منحة دراسية كاملة له

رئيس جامعة الاسكنردية يستقبل الطالب بائع الفريسكا ويقرر تقديم منحة دراسية كاملة له

رئيس جامعة الاسكنردية يستقبل الطالب بائع الفريسكا ويقرر تقديم منحة دراسية كاملة له

رئيس جامعة الاسكنردية يستقبل الطالب بائع الفريسكا ويقرر تقديم منحة دراسية كاملة له

رئيس جامعة الاسكنردية يستقبل الطالب بائع الفريسكا ويقرر تقديم منحة دراسية كاملة له

رئيس جامعة الاسكنردية يستقبل الطالب بائع الفريسكا ويقرر تقديم منحة دراسية كاملة له