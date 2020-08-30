شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحه رسميًا.. «العناني» يتفقد معرض ملوك الشمس في التشيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الأحد معرض «ملوك الشمس» بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج وذلك قبل ساعات من افتتاحه الرسمي. ومن المقرر أن يقوم خالد العناني ورئيس الوزراء التشيكي أندرية بابيش بافتتاح المعرض رسميا مساء اليوم. ورافق وزير السياحة والآثار سفير مصر ببراج، سعيد هندام، والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والدكتور ميروسلاف بارتا، نائب رئيس جامعة تشارلز، وكميخال لوكاش مدير المتحف، وعالم الآثار زاهي حواس وآخرين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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