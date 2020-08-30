شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنسيق الجامعات 2020.. قائمة الأماكن الخالية لطلاب أدبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن قائمة الأماكن الخالية في الكليات لطلاب المرحلة الثانية شعبة أدبي، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 1 سبتمبر بحد أدنى للمرحلة الثانية بالنسبة للشعب العلمية بلغ 370.5 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية باجمالى 194448 طالبا.

وأوضح وزير التعليم العالى أنه فيما يخص الحد الأدنى الشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة بإجمالى عدد طلاب 60064 طالبا ويبلغ إجمالى طلاب الشعبين بالمرحلة الثانية 24512 طالبا وطالبة من الثانوية العامة.

بعد الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، قائمة الأماكن الخالية هى:-

معهد عالي خدمة إجتماعية القاهرة بمصروفات

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

العالى للسياحة والفنادق وإرشاد السياحى بأبي قير

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

تجارة انتساب موجه السويس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

المعهد العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

تربية نوعية موسيقية القاهرة

العالي للغات بمصر جديده

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تجارة انتساب موجه أسيوط

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات العريش

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

المعهد العالى للغات بأسوان

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

حقوق انتساب موجه أسيوط

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

حقوق انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه العريش

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

آداب انتساب موجه المنيا

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية أسوان

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

سياحة وفنادق بني سويف

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

تربية رياضية بنات مدينة السادات

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

تربية نوعية الإسكندرية

العالي ترميم الآثار بأبي قير

حقوق انتساب موجه الزقازيق

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

معهد المنيا العالى للغات

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنين أسوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

خدمة اجتماعية أسيوط

آداب انتساب موجه سوهاج

تربية رياضية بنين العريش

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

تربية رياضية بنات الفيوم

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية طنطا

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

تربية نوعية فنية الإسكندرية

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

تربية (طفولة) العريش

الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعية الفيوم

العالي سياحة وفنادق الغردقة

تربية رياضية بنين بور سعيد

دار العلوم أسوان

تربية (طفولة) أسوان

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

تربية نوعية فنية دمياط

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية رياضية بنات المنيا

حقوق انتساب موجه عين شمس

سياحه وفنادق الاقصر

دار العلوم المنيا

تربية فنية المنيا

إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية

تجارة انتساب موجه أسوان

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

دار العلوم انتساب موجه القاهرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

الفني التجارى بسوهاج

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية رياضية بنات سوهاج

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

سياحة وفنادق المنيا

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

المعهد العالي للغات بالمنصورة

تربية نوعية مطروح

أقتصاد منزلى العريش

حقوق مدينة السادات

العالي للغات 6 اكتوبر

دار العلوم الفيوم

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

تربية رياضية بنين بنها

سياحة وفنادق مدينة السادات

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات بور سعيد

خدمة اجتماعية أسوان

تربية رياضية بنات المنصورة

حقوق انتساب موجه سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنين مطروح

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

حقوق أسيوط

تجارة أسيوط

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية بور سعيد

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

آداب انتساب موجه دمياط

تجارة السويس

حقوق أسوان

آداب انتساب موجه أسوان

حقوق طنطا

تجارة طنطا

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تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنات طنطا

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آداب انتساب موجه الفيوم

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آداب سوهاج

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تربية (تعليم ابتدائي) العريش

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تربية رياضية بنين دمياط

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الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

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معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

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معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

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العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

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معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

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معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

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العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الفني التجارى بدمياط

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معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

دار العلوم انتساب موجه المنيا

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية فنية الفيوم

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية موسيقية دمياط

حقوق انتساب موجه بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

تجارة انتساب موجه العريش

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

تربية نوعية موسيقية المنوفية

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

حقوق انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية أسوان

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

دار العلوم انتساب موجه أسوان

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

آداب انتساب موجه أسيوط

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية