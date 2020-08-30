شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرازق: طبقة خرسانية تمهيدا لرصف شارع المرور والليدو وعلم الروم والعزبة السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع وجية عبدالرازق رئيس مدينة مرسي مطروح صباح اليوم الاحد بدء أعمال وضع الطبقة الخرسانة بالأرصفة تمهيداً لأعمال الرصف بشارع المرور ومنطقة الليدو وجاري العمل بالشوارع الفرعية خلف الشعشاعي بعلم الروم مرورا بالعزبة السودانية وذلك بعد انتهاء بعض الشوارع من مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي طبقا للخطابات الرسمية من الشركات المنفذة ضمن خطة المدينة في إعادة الشئ لأصلة.

وتفقد رئيس مدينة مرسى مطروح المشروعات الجارية متابعة نسب تنفيذ الاعمال بعلم الروم وزاهر جلال والليدو وذلك بعد انتهاء مشروعات البنية التحتية بتركيب البلدورات تمهيدا لأعمال الرصف.

وأكد عبدالرازق بان تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سرعة البدء في أعمال إعادة الشئ لأصلة ورصف المناطق التي انتهت منها أعمال البنية التحتية طبقا للخطابات الرسمية الموجهة لمجلس المدينة من الشركات العاملة التي تقر بانتهاء أعمالها، وتذليل كافة العقبات لضمان سرعة وانجاز الاعمال طبقا التوقيتات المتفق عليها.

ووجه رئيس المدينة للشركات المنفذة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في اعمال الرصف خاصة المشروع القومي التحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية. يأتى ذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المدينة لسرعة الانتهاء منها طبقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المتفق عليها .