شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن أكثر من 15 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "روكسى – الخليفة المأمون – منشية البكرى – جميع مناطق عين شمس – المطرية - حدائق الزيتون – حلمية الزيتون – حدائق القبة – مساكن الشركة السعودية – كوبرى القبة - منشية الصدر - العباسية" ننتيجة خط مياه شرب قطر 1200 مم القادم من محطة مسطرد لتغذية بعض مناطق مصر الجديدة، فى أثناء تنفيذ اعمال طرق بمنطقة عين شمس. Advertisements وأكدت الشركة أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها لافتة الي انها ستبذل قصارى جهدها فى إنهاء أعمال الإصلاح فى أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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