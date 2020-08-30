إنفو جراف.. الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية فى تنسيق القبول في الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق. Advertisements ويعق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مؤتمرا صحفيا الآن بحديقة وزارة الإعلام، لإعلان نتائج المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات، وفي الإنفوجراف التالى نستعرض الحدود الدنيا للقبول في كليات الهندسة 2020..

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