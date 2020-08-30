شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى للمغرضين والمشككين: معنوياتى لا تتأثر وقرارى لا يتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"فى كل مشروعاتنا التى ننفذها ستجدون تشكيكا وستجدون من يتكلم بشكل سلبى على كل إجراء ننفذه.. الناس تشكك وبيقولوا بيهدموا الجوامع بيهدموا مساجد ربنا.. نحن نهدم المساجد لإقامة مشاريع ونبنى مرة أخرى مساجد مضبوطة.. معنوياتى لا تتأثر وقراراتى لا تتغير لأنها غير ناتجة عن هوى ولكن دراسات ومسئولين فى الدولة، خاصة إن لدينا مغرضين داخل الدولة وخارجها، القنوات المسيئة لا تعرف ربنا سبحانه وتعالى يا رب يبقوا زينا ويعملوا حساب لربنا زينا".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، ومسجد الفريق عبد المنعم رياض.

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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الرسائل الحاسمة للشعب المصرى، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية فى محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن العديد من الملفات الشائعة والتى يأتى على رأسها مخالفات البناء، مؤكدا على خطورة هذا الملف وما يشكله من خطر لا يقل أهمية عن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن قضية وقف مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية هو تكليف وتحدى واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستطيع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب يسيب مكانه".