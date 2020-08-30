شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس فى افتتاح مشروعات الإسكندرية.. السيسى: مخالفات البناء تدمر البلد ولن أسمح أبدا بذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات أمس:"مخالفات البناء سواء كانت بدون ترخيص أو على أرض زراعية لا يوجد من يتحدث عنها جيدا.. وأنا قلت منذ 5 سنوات إن الاستمرار فى هذا الموضوع سيدمر البلاد، مش فاهم ناويين تعملوا إيه فى بلدكم لن أسمح أبد أن نهدم بلدنا ونضيعها هباء لن أسمح بذلك".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، ومسجد الفريق عبد المنعم رياض.

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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الرسائل الحاسمة للشعب المصرى، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن العديد من الملفات الشائعة والتي يأتي على رأسها مخالفات البناء، مؤكدا على خطورة هذا الملف وما يشكله من خطر لا يقل أهمية عن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن قضية وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية هو تكليف وتحدي واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستطيع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب يسيب مكانه".