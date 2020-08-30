شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع برئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "الموقف التنفيذى لنشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومتابعة التعاقدات الجارية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية المستهدفة بالمناطق الصناعية والموانئ".

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حيث عرض المهندس محمد يحيى زكى الموقف التشغيلى للشركات العاملة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة موانئ شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية، إلى جانب استعراض الموقف المالى للهيئة وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة خلال العام المالى الجارى، وكذلك المشروعات الاستثمارية سواء المستقبلية المخططة أو الجارى تنفيذها.

وقد وجه السيد الرئيس فى هذا الإطار بتركيز نشاط المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لأنتاج السلع والمنتجات التى يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصةً تلك التى تدخل فى مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلى لبلورة المشروعات المستهدفة فى هذا الصدد بناء على تلك الاحتياجات، فضلا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.