شكرا لقرائتكم خبر عن "قواعد الخبر والإنشاء فى اللغة الهيروغليفية" فى رسالة ماسجتير بآثار سوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش الباحث ومفتش الآثار وليد السيد عبد الرحيم رسالة ماجستير بكلية الآثار جامعة سوهاج وذلك بمقر مكتب جامعة سوهاج بالجيزة تحت عنوان "الخبر والإنشاء فى اللغة المصرية القديمة فى عصرها الكلاسيكى".

وقال الباحث وليد السيد، إن الرسالة من الرسائل القليلة المكتوبة باللغة العربية التى تحدثت عن النحو والقواعد النحوية فى اللغة المصرية القديمة لغة الفراعنة "الهيروغليفية"، حيث تم تناولت الرسالة كيفية تعبير المصرى القديم عن الإسلوب الخبرى والإنشائى فى الهيروغليفية، وذلك من خلال دراسة النصوص الأدبية المصرية القديمة، والإتيان بأمثلة منها لتؤكد الدراسة.

وأوضحت الدراسة الصيغ والتراكيب التى استخدمها المصرى القديم للتعبير عن الكلام الخبرى أو الاخبارى، والتراكيب الأخرى التى تعبر عن الإنشاء.

وضمن لجنة المناقشة والإشراف كل من:"الدكتور أحمد على الآنصارى أستاذَ اللغة المصرية القديمة والدكتور هشام أحمد فهيد أستاذ الآثار المصرية، ولجنة المناقشة ضمت الدكتور عادل سيد محمد الطوخى أستاذَ اللغة المصرية القديمة ، والدكتورة هبة نوح، أستاذ اللغة المصرية بكلية الآثار ونائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب".

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ومنحت اللجنة الباحث درجة الماجستير فى اللغة المصرية القديمة بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة، والتبادل بين الجامعات الأخرى، حيث تعتبر هذى الرسالة إضافة إلى المكتبة العربية فيما يخص النحو المصرى القديم، أو لغة الفراعنة.