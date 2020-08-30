شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتابع تجهيزات التأمين الشامل بمستشفى القرنة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة، جولاتها عصر اليوم الأحد، فى محافظة الأقصر بزيارة مقر مستشفى القرنة المركزى بالبر الغربى والتى تم تجهيزها مؤخراً لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل، كما زارت مقر وحدة آل عثمان الصحية التى انتهى العمل بها لخدمة المشروع الصحى الجديد.

وفى نفس السياق تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لدى وصولها للأقصر مقر وحدة صحة الحبيل، فى إطار زيارتها لمحافظة الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن وحدة صحة الحبيل هى إحدى وحدات الجيل الثانى والتى تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأى المتطورة، بالإضافة إلى أن صيدلية الوحدة تمتاز بنظام مميكن لربط أرصدة الوحدة بلاحتياطية لتعويض أى نقص فى الأدوية، مشيرًا إلى أن الوحدات الصحية بنظام الجيل الثانى من مستويات الرعاية الصحية تعد أكثر تطورًا من وحدات الجيل الأول والتى تم تطبيقها فى منظومة التأمين الصحى ببورسعيد.

وأضاف "مجاهد" أن وحدة صحة الحبيل تم تطويرها بشكل كامل بمبلغ 16 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 23 ألفا مواطنا، حيث تقدم خدمات التأمين الصحى الشامل، بالإضافه إلى الخدمات الوقائية، وخدمات تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي، كما تدعم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية و مساعد وزير الصحة و المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، إلى أن الوحدة تتميز بـ 3 مستوايات من الرقابة والأنظمة المتطورة، ويتم الربط بين المعلومات والمؤشرات الفنية والمالية والإدارية بجميع وحدات طب الأسرة بالمستشفيات والمركز الإقليمى بجنوب الصعيد والمركز الرئيسى بالقاهرة.

وكشف "السبكي" أن أنظمة الجيل الثانى بهذه الوحدة تدعم إمكانية التحديث التلقائى لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، كما تدعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعى فى تحليل البيانات والمؤشرات، كما تدعم إتاحة خدمة "الواى فاي" لكافة المواطنين المترددين على الوحدة، والعاملين بها.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضي.

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