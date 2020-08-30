شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تؤكد اهتمام الدولة كثيرا بزيادة الرقعة الزراعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، إن الدولة المصرية تهتم بالمنظومة الزراعية تولى اهتماما كبيرا بزيادة الاراضى الزراعية بكافة المحافظات .
وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز ، الحكومة تدشن مشروعات أفقية ورأسية بمنظومة الزراعة ، والمشروعات الأفقية تهتم باستصلاح الأراضى فى مناطق جديدة لتوفير احتياجات المواطنين ،أما الرأسية تختص بزيادة الانتاجية الزراعية .
وأشار متحدث وزارة الزراعة ، إلى أن الدولة تقوم بإنشاء محطات معالجة و تحلية المياه لتوفير الاحتياجات المائية لزراعة مساحات جديدة .
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