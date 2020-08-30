المصريون قفشوا سواق توك توك بيبيع مخدرات.. شوف عملوا فيه إيه أمام الكاميرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديده من برنامج الحلزومة الذي يقدمه حازم عبد الصمد جسد فيها شخصيه الديلر الذي يستخدم التوكتوك الذي لبيع المخدرات كوسيله افضل له من الوقوف في الشارع ولسهولة الحركة وان يكون التوكتوك حماية حماية له.
وبدء مقدم الحلزومه حلقته بتوجيه رساله ان الحلقه بالرغم انها تجربه اجتماعيه اظهرت رفض لمصريين هذه العادات والسلوكيات السيئه الا انه حرص علي توصيل رساله هامه وهي ان التكاتك تستغل في مواقف سييئه مثل التحرش والسرقه وبيع المخدرات علني.
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