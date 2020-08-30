شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد الحداد: الشتاء الأخطر بمواجهة كورونا وأعداد الإصابات رهن الالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة، إن التذبذب فى أعداد مصابى كورونا مرتبط بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن التزامنا فى فترة الذروة هو ما جعلنا أن نعبرها بسلام دون الوقوع فى أزمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على قناة ام بى سى مصر 2، أن المواطنين بدأوا فى التخلى عن الإجراءات الاحترازية بعد انخفاض أعداد المصابين، مما أدى إلى حدوث تذبذب فى أعداد الإصابات، ومن المتوقع الزيادة مرة اخرى بسبب المواطنين.

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وتابع: أن ارتداء الكمامة لم يمنع الإصابة بالفيروس، لكنه يحد من شدته فقط، ولذلك الكمامة لها دور كبير ومهم ويجب عدم التخلى عنها، مؤكدًا على أنه يجب الالتزام والحرص الشديد بكل الإجراءات الاحترازية حتى نصل إلى 0 إصابات، موضحا أن هذه الحالة من التذبذب فى الأعداد هى ارتداد الموجة الأولى من فيروس كورونا.

وأكمل: "تحدى الشتاء هو الأخطر"، لأنه فى تلك الفترة تظهر الانفلونزا بشدة ولذلك سيكون من الصعب الفصل بينها وبين فيروس كورونا لتشابه الأعراض، لذلك يجب الالتزام من الان حتى نهاية موسم الشتاء بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.