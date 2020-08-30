محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي وعلاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء مخلفات من على متن لنش بنهر النيل في الدقهلية. جهود تحريات إدارة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن الدقهلية توصلت إلى أن اللنش الوارد بالفيديو ملك (إحدى السيدات – مقيمة ببندر طلخا بالدقهلية). Advertisements عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اللنش ومالكته، بمواجهتها أيدت مضمون ما جاء بالفيديو. جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لكافة السلوكيات السلبية، ومن أبرزها مظاهر التعدي على البيئة بما يؤثر على الصحة العامة، وفي ضوء تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء كمية كبيرة من المخلفات من على متن "لنش" بنهر النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تكشف تفاصيل قيام شخص بإلقاء مخلفات من على متن "لنش" بنهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.