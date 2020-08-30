تأجيل دعوى تطالب بوقف التصريح لـ"هيومان رايتس" بالعمل في مصر لـ 24 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوض، والتي طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة "هيومان رايتس وتش" للعمل بمصر، لجلسة 24 أكتوبر المقبل.

وطالب مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة "هيومن رايتس وتش" في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.

وقالت الدعوى، إن "هيومان رايتس" منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم؛ ودمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس هذه المنظمة.