مصادرة 2.5 مليون عبوة تونة مجهولة المصدر داخل مخزن بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 2,5 مليون عبوة تونة مختلفة الإحجام مجهولة المصدر داخل مخزن مواد غذائية في منطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لذات الشركة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وعثر بداخل المخزن على 2.621.520 عبوة تونة مختلفة الإحجام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، و40000 استكر لتغليف عبوات التونة، و5 عبوات لاصق، وكمية من الكراتين الفارغة، وماكينات تغليف.

وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.